Lunghe file si formano a Gaza per procurarsi l'acqua

Gaza (Striscia di Gaza) 29 nov. (askanews) – File lunghe centinaia di metri per procurarsi acqua: la popolazione di mette in fila nei punti di distribuzione dove sono arrivate le autocisterne autorizzate a entrare nella Striscia durante la tregua per lo scambio fra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Con taniche e contenitori di ogni tipo trasportati su carrelli, alcuni camminano fino a 30 km per riceverne. Secondo i responsabili della distribuzione, la mancanza di carburante rallenta però anche queste operazioni.