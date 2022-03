Roma, 2 mar. (askanews) – Standing ovation del primo ministro Boris Johnson e dei deputati britannici alla Camera dei Comuni per l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Vadym Prystaiko, mentre l’invasione russa in Ucraina è arrivata al settimo giorno. Nelle immagini Prystaiko non è visibile, ma è presente in aula.

(FONTE IMMAGINI PARLIAMENT RECORDING UNIT)