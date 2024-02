'L'universo' di Brando Madonia in versione acustica

Milano, 24 feb. (askanews) – Ecco la versione acustica di ‘L’universo’ il nuovo singolo di Brando Madonia, tra i cantautori più interessanti della scena musicale italiana. Il singolo è incluso nell’EP ‘Inverno cenere’.

“L’Universo è un viaggio notturno. Una passeggiata in solitudine tra incontri casuali che fanno tornare in mente ricordi passati e soprattutto una profonda riflessione personale della propria vita fino a oggi” spiega Brando Madonia.

L’Universo è incluso nel nuovo viaggio musicale di Brando dal titolo ”Inverno cenere”, un ep personale e introspettivo con sonorità morbide e coinvolgenti. Un viaggio che si unisce alla pubblicazione dei precedenti ep, nati dall’esigenza di dare ad ognuno un sapore diverso, in base al periodo dell’anno e al suo stato d’animo.

Brando Madonia nasce a Catania nel 1990. Dopo aver dato vita a diverse formazioni nel 2012 insieme a due amici decide di creare la band “Bidiel”, partecipando nello stesso anno a Sanremo Giovani. Si affaccia al mondo musicale nazionale partecipando a numerosi festival e registrando con la band due album, a cui segue un tour nazionale. Nel frattempo, Brando si laurea al DAMS e, in un secondo momento, si specializza in composizione musicale per film a Roma. Durante questi anni di studio Brando lavora al nuovo progetto discografico, per la prima volta da solista, con l’etichetta di Carmen Consoli. Nel 2020 apre i concerti di Max Gazzè e Daniele Silvestri e nell’estate 2022 il tour della cantantessa. In questo stesso anno inizia a collaborare con Pulp come produttore e musicista componendo brani per molti artisti dell’etichetta.