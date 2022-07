Lupi al Pd: “Basta creare casi o mostri con Meloni o Salvini”

Roma, 28 lug. (askanews) – “Il 25 settembre si vota, lo dico con forza, un consiglio e un suggerimento che do al partito democratico: non ha mai funzionato una campagna elettorale che descrive come il nemico e il mostro l’avversario pensando così di poter vincere. Non lo faccia con la Meloni, non lo faccia con Salvini”: così Maurizio Lupi, deputato e presidente di Noi con l’Italia, parlando a margine con i giornalisti, al termine della direzione nazionale di Fratelli d’Italia.

“E la smetta di considerare il centrodestra la coalizione di destra, il centrodestra ha sempre dimostrato non solo di avere cultura democratica, ma di responsabilità e cultura di governo. Ci si confronti su quale sarà l’Italia del 2027, da qui al 2017, quali sono le nostre proposte riguardo alla famiglia e alla scuola. Basta con creare casi e mostri, lasciamo perdere le istituzioni”, ha aggiunto.

(IMMAGINI ASKANEWS)