Lupi: “Con il maggioritario giusto presidenze Camere a chi vince”

Roma, 6 ott. (askanews) – “Io credo che con il sistema maggioritario dal 1994 sia corretto e giusto che la presidenza della Camera e la presidenza del Senato siano espressi dalla maggioranza. I ruoli delle opposizioni sono già previsti dai regolamenti e sono quelli appunto delle commissioni di garanzia”.

Lo ha detto il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, commentando in una video intervista con Askanews, la proposta di dare la presidenza di un ramo del Parlamento alle opposizioni.

“Quando poi, come vogliamo, si metterà mano alla complessiva riforma costituzionale delle nostre istituzioni con la commissione Bicamerale – aggiunge – credo che potremmo affrontare anche, in un assetto che vede più poteri all’esecutivo, il giusto ruolo per compensare i poteri al Parlamento”.