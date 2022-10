Lupi: daremo contributo al governo, ora confronto sulle emergenze

Roma, 6 ott. (askanews) – “Il primo confronto che stiamo avendo con Giorgia Meloni è, come è giusto che sia, riguardo alle sfide che abbiamo davanti. In particolare, come è chiaro a tutti, la conversione del decreto aiuti ter, quali interventi mettere in campo per dare risposte urgenti a famiglie e imprese, nonché il grande tema dell’Europa e di un tetto al prezzo del gas e il rapporto con la Germania”. Comunque “Noi moderati darà il suo contributo di competenza e di uomini al prossimo governo”.

Lo ha detto Maurizio Lupi rispondendo ad askanews, a una domanda sulle interlocuzioni in corso con la leader di Fdi sul prossimo esecutivo.