Lupi: dialogo con Usa ma dichiarazioni Vance fuori dalla storia

Roma, 27 mar. (askanews) – “Il dialogo con gli Stati Uniti è fondamentale ma per dialogare bisogna avere identità chiare e forti; sui dazi abbiamo una posizione comune e l’abbiamo espressa, come ha fatto Giorgia Meloni al Consiglio europeo, sull’Ucraina la posizione è chiara, non ci sono dubbi, ma essere amici non vuol dire sempre dire di sì, vuol dire ribadire con chiarezza la forza di un’alleanza e dire però anche quello che si pensa, e la strada da individuare e prendere. Quindi le dichiarazioni che ho sentito del vicepresidente Usa sull’Europa, di cui l’Italia è un pilastro, non solo sono non condividibili ma sono fuori dalla storia e faranno male se vanno in quella direzione più agli Stato Uniti che all’Europa”. A dirlo è il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, nel corso di una conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo ufficio di presidenza del partito.