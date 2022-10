Lupi: tecnici? Falso problema, sarà comunque un governo politico

Roma, 6 ott. (askanews) – “Che il governo sia politico è stato determinato dopo dieci anni, dalla maggioranza chiara e netta che gli italiani, votando, hanno voluto dare al centrodestra e dal fatto che il presidente del Consiglio, la guida di questo governo, sarà Giorgia Meloni. Poi, tecnici o politici mi sembra un falso problema”. Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, ad askanews.

“L’importante è mettere in campo la squadra migliore che possa dare, non solo le risposte immediate ai problemi che abbiamo, primo fra tutti il caro energia, ma anche costruire nei prossimi cinque anni l’Italia del futuro”, aggiunge.