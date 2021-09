L’uragano Ida allaga metro e strade di New York, 8 morti

Milano, 2 set. (askanews) – L’uragano Ida si è abbattuto su New York allagando molte strade, come questa in cui gli automobilisti increduli cercano di farsi largo fra l’acqua alta. L’acqua ha invaso anche alcune stazioni della metropolitana con vere e proprie cascate d’acque e ha abbattuto alberi e pali. Ci sono anche delle vittime, 8 secondo la Cnn tutte a New York e in New Jersey, a sua volta colpito in modo violento dalla tempesta.

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo Stato di emergenza, il sindaco Bill De Blasio ha parlato di un evento meteorologico “storico” spiegando che le condizioni delle strade sono pericolose, tanto che la polizia ha invitato i cittadini a non uscire.