“L’urdemo vase”, il nuovo brano di Rocco Hunt sull’ultimo bacio

Roma, 15 mar. (askanews) – È online il video di “L’urdemo vase” (Epic / Sony Music), brano di Rocco Hunt contenuto nell’ultimo album “Rivoluzione”. Il video è scritto e diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco.TV.

“Questo è un brano a cui tengo molto ed è per questo che l’ho scelto come ultimo video estratto da “Rivoluzione” – racconta Rocco Hunt -. Sono sicuro che ognuno di voi, quando ascolta questo brano, pensa a una persona a cui purtroppo ha dovuto dare l’ultimo bacio prima di lasciarla andare via”.

“Rivoluzione”, che nella prima settimana ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti, è il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 2 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia e che quest anno si è aggiudicato il titolo di artista più visto su Vevo.