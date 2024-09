Lussemburgo, Papa: fate più figli, in Italia dico più figli meno cani

Roma, 26 set. (askanews) – Papa Francesco ha tenuto un discorso davanti ai dignitari lussemburghesi, nel corso della prima visita papale nel Paese in quasi 40 anni. Nel suo intervento, il pontefice ha sottolineato l’importante ruolo del Lussemburgo nel promuovere un’Europa unita e inclusiva dopo la Seconda guerra mondiale e ha espresso preoccupazione per la recrudescenza delle divisioni e delle ostilità in Europa. Oltre a un appello, espresso con particolare simpatia, contro la denatalità.

“Il Lussemburgo con la sua storia peculiare e la altrettanta peculiare posizione geografica, con poco meno della metà degli abitanti provenienti dalle altre parti d’Europa e del mondo, sia di aiuto e di esempio nell’indicare il cammino da intraprendere per accogliere e integrare migranti e rifugiati”.

“Devo aggiungere una cosa, ho visto la percentuale delle nascite, per favore più bambini, più bambini, è il futuro. Non dico più bambini e meno cagnolini, questo lo dico in Italia, ma voi più bambini”.

“Purtroppo si deve considerare il riemergere anche nel Continente europeo di fratture e inimicizie che invece di risolversi sulla base della reciproca buona volontà, delle trattative e del lavoro diplomatico, sfociano in aperte ostilità, con il loro seguito di distruzione e di morte”, ha aggiunto il Papa.