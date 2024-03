Lusso immobiliare, tra storia e successi

Roma, 6 mar. (askanews) – Non chiamatela un’agenzia immobiliare; la nostra è una vera e propria azienda”, dichiara Angelina Malerba, CEO di Barnes Como. Partendo dall’agenzia locale fondata nel 2009 con l’ambizioso obiettivo di vendere immobili con le viste più suggestive, abbiamo assistito a una transizione verso il gruppo internazionale nel 2020, segnando un momento di svolta. Questa transizione è iniziata con l’invito di Barnes International a un colloquio, culminando nel 2021 con il marchio BARNES COMO e il diritto di operare sotto la sua licenza nei laghi italiani, servendo il target degli Ultra High Net Worth Individuals.

Nel 2021, BARNES COMO ha ufficialmente aperto le sue porte sotto la prestigiosa licenza di Barnes International, inaugurando una nuova era nel mercato immobiliare di lusso. Questo percorso ci ha portato a collaborare con più di 145 uffici in tutto il mondo, testimoniando una crescita costante e una presenza sempre più radicata sul territorio. “L’anima di Barnes Como”, spiega la Malerba, “si riflette nei suoi valori aziendali, guidati da un obiettivo principale: agevolare acquirenti, venditori e investitori nel superare le frontiere e realizzare il massimo potenziale nel mercato immobiliare di lusso italiano. Una missione che si basa sulla creazione di una cultura lavorativa rapida, efficiente e trasparente per gli agenti immobiliari”.

Barnes Como sta creando una nuova cultura lavorativa nel settore immobiliare italiano, concentrata sulla velocità, l’efficienza e la trasparenza. “Siamo un’azienda ben strutturata”, continua la Malerba, “con dipartimenti dedicati al marketing immobiliare, alla gestione amministrativa, all’ufficio vendite e alle locazioni a breve termine (Seasonal Rentals), tutti focalizzati sulle proprietà di lusso. Stiamo costruendo la nostra azienda per essere un modello di tecnologia, flessibilità e redditività. Aiutiamo i nostri agenti a crescere e a imparare il mestiere secondo gli alti standard internazionali tramite la nostra Realtor Academy. Per supportare i nuovi agenti, offriamo corsi di vendita e tutoraggio sul campo, credendo nella collaborazione win-win: chi dà, riceve. La nostra Realtor Academy si avvale di una tecnologia unica che rende gli agenti più efficienti e soddisfatti, contribuendo al successo sia professionale che personale”.

Ogni transazione diventa un’esperienza eccezionale, supportata da una rete globale di oltre 148 agenzie in 18 paesi. Oggi, Barnes Como è un protagonista con tre uffici sui grandi Laghi Italiani (Lago di Como, Lago Maggiore, Lago di Lugano), soprattutto a Campione d’Italia, e conta oltre 20 collaboratori. L’azienda è in continua espansione e cerca costantemente nuovi talenti desiderosi di apprendere una tecnologia lavorativa che porta al successo nel settore immobiliare di pregio. “Tra le recenti vittorie”, sottolinea la Malerba, “spiccano trattative di rilievo, come la vendita di una villa a Cernobbio a 1,8 milioni di euro, una villa di oltre 1000 mq sul Lago Maggiore a 5,2 milioni e un palazzo a reddito in centro a Como a 3,7 milioni”.

Le strategie di marketing efficaci di Barnes Como utilizzano oltre 50 canali di promozione in tutto il mondo, sfruttando una rete integrata di oltre 148 sedi. L’attenzione ai dettagli e l’impegno nella presentazione delle proprietà hanno contribuito al successo delle vendite, offrendo un’esperienza di lusso a tutti i protagonisti coinvolti nella transazione. Barnes Como è al servizio della clientela per valutazioni accurate e promozioni mirate delle proprietà di lusso sul mercato internazionale. Lascia un’impronta di eleganza e successo in ogni passo verso il futuro del lusso immobiliare italiano.