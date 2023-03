Lutto a Casette e nell'Anpi: muore Carlo Ricci, custode della casa del popolo

Lutto e dolore sincero e forte a Casette e nell’Anpi, il luogo etico dove la sua vita aveva trovato uno dei binari più belli: muore Carlo Ricci, custode della casa del popolo. Da quanto si apprende in queste ore il 78enne era un personaggio iconico dell’antifascismo e persona stimatissima dalla comunità. I media della Toscana e della provincia di Massa Carrara hanno spiegato che si è spento a 78 anni Carlo Ricci, vulgo Mazzini.

Muore Carlo, custode della casa del popolo

E proprio in virtù del suo battage etico e politico in senso lato ed universale la sezione di Massa dell’Anpi ha voluto ricordare sia la figura dello scomparso che le sue qualità. Ecco perché l’Anpi ha ricordato con commozione il “fervente democratico e antifascista, sempre in prima fila nelle lotte sindacali quale cavatore e comunista”. Carlo Ricci, nel ricordo di chi lo amò e stimò, era “stimato e conosciuto nel paese di Casette, dove viveva, animatore e fondatore della Casa del Popolo di Casette, del quale ne era custode“.

Il funerale di un antifascista amato da tutti

Il funerale del 78enne comunista è fissato per domani alle 14 al cimitero di Casette e va registrato che anche le redazioni dei giornali locali, inclusa quella de La Nazione, si uniscono “nelle sentite condoglianze dell’Anpi alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia”.