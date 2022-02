Lutto a Chieti, l’ex arbitro Fabio Oggioni viene travolto da un carro attrezzi

Fabio Oggioni, ex arbitro 53enne è morto prematuramente dopo essere stato travolto da un carro attrezzi.

Un dramma ha colpito il chietino. L’ex arbitro Fabio Oggioni è morto prematuramente allì’età di 53 anni dopo essere stato investito da un carro attrezzi. La sua scomparsa, come si evince dai social ha colpito molte persone che in queste ultime ore gli hanno dedicato un ultimo pensiero.

“R.I.P. Mio grande amico”, ha scritto un utente sui social.

Morto Fabio Oggioni, la vicenda

Stando a quanto si apprende, Oggioni in quei tragici momenti, era intento a spingere il suo veicolo rimasto senza carburante, quando un carro attrezzi sarebbe sopraggiunto in prossimità di una curva travolgendo l’uomo non molto lontano dal centro di Guardiagrele.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori sanitari del 118, oltre che i Carabinieri e i vigili del fuoco.

Sfortunatamente a nulla sono serviti i tentativi degli operatori sanitari di salvarlo. La salma – si legge da Leggo – è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Chieti.

Il cordoglio dell’AIA di Lanciano

Nel frattempo l’AIA di Lanciano, in una nota diramata sui social, ha rivolto un ultimo pensiero all’ex arbitro scomparso prematuramente: “Apprendiamo con dolore della scomparsa del caro Fabio Oggioni, ex associato della nostra Sezione e grande uomo di sport.

Sentite condoglianze alla famiglia ed ai cari dal Presidente di Sezione Igor Yury Paolucci e da tutti gli associati Frentani”.