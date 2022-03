Lutto a Conegliano, morto per un malore improvviso l’ingegnere Matteo Chini: aveva 44 anni

Tragedia a Treviso: morto a 44 anni l’ingegnere Matteo Chini, stroncato da un malore improvviso dopo aver giocato una partita a Conegliano.

Nella serata di venerdì 4 marzo, l’ingegnere Matteo Chimi è prematuramente scomparso all’età di 44 anni. Il professionista, che svolgeva il compito di ispettore all’Inail di Padova, è deceduto dopo essere rientrato nella sua abitazione di Conegliano, in provincia di Treviso, al termine di una partita a tennis. Il 44enne è stato stroncato da un malore improvviso nonostante fosse perfettamente in salute, come dimostravano le sue abitudini sportive e i risultati degli esami clinici ai quali si era recentemente sottoposto.

A proposito dello stato di salute di Matteo Chini, è intervenuta la moglie Ilaria Bignucolo, che ha dichiarato: “Matteoaveva fatto a metà febbraio tutti i controlli di routine che uno sportivo deve fare. Era tutto a posto, non era emerso nessun problema”.

Passione per lo sport e donazione degli organi

Matteo Chini si era laureato in Ingegneria meccanica all’Università di Trieste e lavorava all’Inail di Padova come ispettore, effettuando controlli su impiantistiche a pressione in tutto il Veneto.

Il 44enne era un appassionato di sport e prediligeva soprattutto il tennis e il ciclismo. Era sposato con Ilaria Bignucolo ma la coppia non aveva avuto figli. La moglie dell’ingegnere, che è andato incontro alla medesima sorte del padre scomparso per problemi cardiaci, ha deciso di acconsentire alla donazione degli organi.