Lutto a DAZN, morto a 24 anni il telecronista Christian Scherpe: ecco i dettagli

DAZN ha annunciato attraverso un comunicato condiviso su Twitter di aver perso un giovane e talentuoso telecronista, che è morto a soli 24 anni, si tratta di Christian Scherpe.

Ecco tutti i dettagli.

Lutto a DAZN, è morto Christian Scherpe: il comunicato dell’azienda

È morto a soli 24 anni il talentuoso calciatore e telecronista tedesco Christian Scherpe, che lavorava per DAZN in Germania.

A dare il triste annuncio è stata l’azienda, che attraverso un comunicato condiviso su Twitter ha scritto:

“Siamo scioccati e profondamente rattristati per la morte del nostro meraviglioso collega e commentatore Christian Scherpe, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia. Vi preghiamo di comprendere che non commenteremo ulteriormente la vicenda per rispetto nei loro confronti. Riposa in pace, caro Christian”.

Talentuoso telecronista e calciatore: ecco chi era Christian Sherpe

Chrisitan Scherpe aveva una passione sconfinata per il mondo del calcio, oltre ad essere un talentuoso telecronista per DAZN in Germania, il 24enne era anche un calciatore ed in particolare faceva parte dell’FC Adler Meindorf di Sankt Augustin.

A tal proposito, il club di cui Christian faceva parte ha scritto un messaggio su Facebook:

“Con grande sgomento e senza parole abbiamo appreso della morte del nostro giocatore Christian Scherpe all’età di soli 24 anni. Christian è entrato a far parte dell’FC Adler all’età di quattro anni, ha fatto progressi in tutte le squadre giovanili ed è stato un membro importante delle nostre squadre senior negli ultimi anni. Christian, onoreremo sempre la tua memoria. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici in questo momento difficile, ai quali estendiamo la nostra più profonda solidarietà. Riposa in pace”.

La morte di Christian Scherpe: ecco cosa ha scritto in uno dei suoi ultimi tweet

Non si conoscono ancora i dettagli in merito alle cause che hanno portato alla morte di Christian Scherpe.

La notizia della prematura scomparsa del telecronista di DAZN ha scosso profondamente il panorama calcistico tedesco.

In uno dei suoi ultimi tweet, che è stato pubblicato nella giornata del 7 gennaio 2023, Scherpa mostrava tutta la sua felicità per aver realizzato il suo sogno e scriveva: