Lutto a Forum, è morto l'ex giudice Italo Ormanni: l'annuncio social

È morto uno dei giudici più amati della storia del programma “Forum”, si tratta di Italo Ormanni.

La notizia è stata condivisa all’interno della pagina Facebook ufficiale del programma. Ecco tutti i dettagli.

Forum, morto il giudice Italo Ormanni: l’annuncio social

Nel pomeriggio di sabato 3 dicembre 2022 sulla pagina Facebook ufficiale di “Forum” è comparso un annuncio molto importante, che ha spiazzato i telespettatori del programma, ecco nello specifico quanto è stato dichiarato dalla redazione del programma:

“Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi.

La redazione di Forum”.

Il giudice Italo Ormanni e la storica partecipazione a Forum

Italo Ormanni, l’amatissimo giudice napoletano, che ha partecipato a Forum diversi anni fa, si è spento all’età di 85 anni, nella notte di venerdì 2 dicembre 2022.

La partecipazione a Forum è stata per Ormanni una piccola, ma significativa parentesi della sua carriera, che di fatto è durata dal 2011 al 2013.

Negli anni successivi, il giudice ha proseguito la sua carriera in tv, ma in veste diversa, supervisionando le sceneggiature di alcune importanti fiction Rai, come ad esempio “Boris Giuliano”.

Chi era Italo Ormanni? Le tappe della sua carriera

Classe 1937 e nativo di Napoli, Italo Ormanni è entrato a far parte della magistratura nel 1961 e di fatto è rimasto in attività fino al 2010.

Nella sua lunga carriera professionale ha lavorato come sostituto procuratore e si è occupato di importanti indagini riguardanti la camorra e il traffico di stupefacenti, riuscendo a far arrestare diversi camorristi. In seguito è diventato Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e poi dal 2008 al 2010 è stato Capo del dipartimento del Ministero della Giustizia.

Non bisogna dimenticare inoltre, che Italo Ormanni è stato anche un brillante docente presso l’Università degli Studi di Napoli.