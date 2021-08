Lutto a MasterChef: è morta l’ex concorrente Anna Martelli

MasterChef ha perso un'altra ex concorrente: Anna Martelli è scomparsa a 74 anni.

MasterChef perde un altro ex concorrente. Anna Martelli, la aspirante chef che aveva preso parte all’ottava stagione del cooking show di Sky Uno nel 2019, è scomparsa a 74 anni.

Anna Martelli è morta: il lutto

L’ex concorrente di MasterChef Anna Martelli è scomparsa a 74 anni per cause ignote.

A dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati proprio i canali ufficiali del famoso cooking show a cui la donna ha preso parte nel 2019. “ È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste “, si legge sui canali social di MasterChef. Maciste era il marito dell’ex concorrente del cooking show, da lei più volte menzionato via social e all’interno del programma.

In tanti tra fan ed ex volti del programma hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Anna Martelli, che con la sua genuinità e il suo temperamento solare aveva conquistato il pubblico televisivo. A MasterChef si era classificata al 14esimo posto ma era comunque rimasta nel cuore dei telespettatori.

Anna Martelli: chi era

Ex infermiera in pensione di Pecetto Torinese, Anna Martelli era stata soprannominata la “nonna smart” di MasterChef 8, dove aveva dato prova di amare la vita e di voler stare al passo con i tempi.

Nel 2016 era stata segnata dalla tragica scomparsa di suo marito Maciste, che sui social non ha mai smesso di ricordare con amore attraverso alcuni post. Al famoso cooking show Anna Martelli si era presentata confessando la sua missione: “Dimostrare ai miei coetanei che dopo la tempesta arriva sempre la quiete e che dopo ogni caduta ci si rialza più forti di prima”. Pur essendosi classificata al 14esimo posto aveva lasciato il programma con grande dignità e in tanti le avevano mostrato il loro affetto e la loro ammirazione tramite social.

MasterChef: Anna Martelli e gli altri ex concorrenti scomparsi

Anna Martelli non è l’unica ex concorrente di MasterChef Italia ad essere scomparsa in tempi recenti. Prima di lei anche Alberto Naponi, altro aspirante Chef, è scomparso a 76 anni. Pochi mesi fa invece è scomparso anche l’ex concorrente Paolo Armando, che aveva solamente 49 anni e che sarebbe stato rinvenuto nel suo appartamento quando ormai non ci sarebbe stato nulla da fare.