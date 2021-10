Lutto a Mazara del Vallo, deceduta Linda Castrogiovanni: aveva 55 anni

Linda Castrogiovanni aveva solo 55 anni: la donna, nata a Mazara del Vallo, è venuta a mancare lo scorso 18 ottobre.

Lo scorso 18 ottobre è prematuramente venuta a mancare Linda Castrogiovanni, coniugata Calamusa. Aveva 55 anni. La donna era di Mazara del Vallo. La piange un’intera comunità. Non siamo in grado di riportare chiaramente le cause del decesso.

Linda Castrogiovanni: i funerali

I funerali di Linda Castrogiovanni saranno svolti il prossimo 20 ottobre alle ore 11 presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. La camera ardente è stata allestita presso la camera mortuaria del Policlinico di Palermo, dove Linda è spirata. La donna era nata a Mazara il 24 marzo 1966.

Linda Castrogiovanni: parole di cordoglio sui social

Numerose le condoglianze alla famiglia e le parole di cordoglio nei confronti di Linda Castrogiovanni, pubblicate sui social.

Un post alla sorella di Linda, Gabriella, recita: “Condoglianze Gabriella, conosco questo dolore innaturale e straziante di chi è costretto a dire va, ma non allontanarti troppo, perché tu rimani nel mio cuore” e ancora: “Non ci sono parole….mi associo a questo grandissimo dolore e ti faccio le mie più sentite condoglianze. Un grande abbraccio”.

Linda Castrogiovanni: l’ultimo saluto da parte di un’amica

Un’amica della defunta Linda Castrogiovanni fa sapere su Facebook: “Stasera voglio dedicare queste parole alla mia dolce amica Linda Castrogiovanni, anche se domani ti darò l’ultimo saluto rimarrài sempre nel mio cuore, quando ti penserò ricorderò sempre il tuo sorriso che avevi, ora, sei un angelo”.