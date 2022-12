Lutto in casa Mediaset: è morto Giacomo “Jack” Zoppi.

Storico scaldapubblico del Biscione, a dare la notizia della sua scomparsa sono stati alcuni dei volti più importanti di Canale 5.

Giacomo Zoppi, conosciuto nei corridoi Mediaset con il soprannome Jack, è morto. La notizia si è diffusa in un lampo, lasciando sconvolti quanti lavorano per il Biscione da anni e anni. Storico scaldapubblico di trasmissioni come Ok! Il prezzo è giusto, Passaparola, Le Iene, Chi vuol essere milionario?, Caduta Libera e Domenica Live, non sono ancora state rese pubbliche le cause dalla sua morte.

“Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi…“, ha scritto sui social Edmondo Conti, executive producer di Endemol Shine Italy.

L’addio di Gerry Scotti

Gerry Scotti, che ha lavorato con Giacomo Zoppi in diverse trasmissioni, ha scritto:

“Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai”.

Il conduttore di Caduta Libera ha aggiunto due foto che lo ritraggono a lavoro con Zoppi.

La dedica di Barbara D’Urso

Anche Barbara D’Urso, appena appresa la notizia della scomparsa di Giacomo, ha scritto un ultimo pensiero.

A didascalia di un video di Domenica Live, ha scritto:

“Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: ‘Ciao Barbara!’… ‘Ciao Jack!’… E ti ho lanciato un bacio. Anni, anni e anni vissuti insieme. C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi (…) Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene. Ciao Jack, unico Jack”.