Lutto a Monte Urano, a soli 49 anni è morto Ettore Monticelli 

Monte Urano piange un grande trascinatore ed un uomo di specchiate qualità umane: lutto nella comunità dopo che è morto Ettore Monticelli

Lutto a Monte Urano, in provincia di Fermo, dove a soli 49 anni è morto Ettore Monticelli, un protagonista assoluto della vita amministrativa locale e collante del gruppo consiliare di minoranza. A darne menzione è stato sui social, oltre ai media con cui Monticelli ha collaborato come pubblicitario, il gruppo di minoranza in consiglio comunale a Monte Urano, ’CambiAmo Musica’.

Lutto in paese, morto Ettore Monticelli

Come spiega il Resto del Carlino si ratta della compagine con cui, con Massimo Mazzaferro candidato primo cittadino, Monticelli scese in lizza alle elezioni amministrative come candidato consigliere comunale. Di quel team di aspiranti amministratori Ettore, che lascia la moglie Anna e la figlia Sofia, divenne il vero collante, unendo tenacia e doti umane indiscusse che oggi i suoi compagni avventura hanno voluto riconoscergli come estremo tributo.

“Anima e collante di questo gruppo”

Ecco cosa hanno scritto: “È stato anima e collante di questo gruppo, con energia e passione ha portato avanti le idee che condividiamo. È stato un vero amico, ma oggi è prima di tutto un padre, un compagno un figlio che mancherà alla sua famiglia, alla quale noi tutti ci stringiamo con profondo cordoglio”. La camera ardente per Monticelli è stata allestita all’ospedale Murri. Il funerale del 49enne amministratore si svolgerà domani, 12 aprile, alle 10,30 nella chiesa di San Michele e Arcangelo a Monte Urano.