Lutto a Sovizzo, è morta la macellaia gourmet Tiziana Nogara, la donna di punta di una famiglia cardine dell'economia cittadina e territoriale

Lutto a Sovizzo, in provincia di Vicenza, dove è morta Tiziana Nogara, la 60enne macellaia gourmet ed imprenditrice leader del settore che si è arresa ad un tumore pochi giorni fa. La malattia aveva colpito Tiziana da due anni e mezzo e, come ricordano i media locali, non ne aveva fiaccato lo spirito ed il sorriso.

Sovizzo, è morta Tiziana Nogara: la sua famiglia fa impresa dal 1969

Tiziana, a cui molti hanno dato commiato sui social, lascia una famiglia dinamica e completamente votata all’eccellenza: il figlio Niccolò, suo padre Umberto, i fratelli Giorgio ed Emiliano, le cognate Cristina e Anna, e i nipoti. L’attività dei Nogara prospera e fa prosperare il territorio ormai da oltre mezzo secolo, dal 1969.

Morta Tiziana Nogara, il ricordo del sindaco di Sovizzo Paolo Garbin

Paolo Garbin, sindaco di Sovizzo, coetaneo dell’imprenditrice, ne ha tracciato un commosso ricordo: “Se ne va una bandiera, aveva la mia stessa età, non siamo cresciuti assieme perché sono originario di un altro paese.

Era un punto di riferimento per tutte le attività che venivano fatte e promosse sul territorio, da ‘Sovizzo-in-carne’ a tutte quelle realizzate dalla pro loco e dai commercianti”.

Tiziana Nogara: è morta una donna che metteva Sovizzo sempre prima dell’interesse personale

E ancora: “Dava sempre il suo contributo e per la sua simpatia e il suo modo di fare è impossibile non ricordarla col sorriso. La cosa bella è che poneva sempre al centro l’interesse del paese rispetto all’attività di famiglia”.

E in chiosa: “Quella di Tiziana è una famiglia di gran lavoratori che grazie alla qualità, al prodotto e al servizio hanno saputo fare la differenza”.