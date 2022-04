Lutto a The Voice Senior, Antonella Clerici ricorda Paolo Benedetti, il concorrente più anziano del talent di Rai1.

Un lutto ha colpito The Voice Senior: è morto Paolo Benedetti, che si era distinto nel talent con la bellissima esibizione sulle note di Meraviglioso di Domenico Modugno. La conduttrice Antonella Clerici, saputo della sua scomparsa, gli ha dedicato un ultimo ricordo social.

Lutto a The Voice Senior: morto Paolo Benedetti

Paolo Benedetti, ex concorrente dell’ultima edizione di The Voice Senior, è morto all’età di 88 anni. L’uomo ha partecipato al talent di Rai1 facendosi notare per un’esibizione da pelle d’oca sulle note di Meraviglioso di Domenico Modugno. Grazie a questa performance, l’uomo era riuscito a fare breccia nel cuore dei giudici, entrando nella squadra capitanata da Clementino.

“Sono contento di rappresentare da anziano tutti gli anziani. Era il mio grande desiderio di partecipare a questa trasmissione e ringrazio Antonella Clerici per la gentilezza“, dichiarò Paolo quando venne accettato come talento di The Voice Senior.

Il ricordo di Antonella Clerici

Benedetti è stato il concorrente più anziano di The Voice Senior. Paolo è scomparso lo scorso 25 aprile e Antonella Clerici ha voluto ricordarlo sui social. La conduttrice ha condiviso tramite Instagram Stories uno scatto che la ritrae con lui e ha scritto:

“Ciao Paolo, nostro grande senior“.

Addio a Paolo Benedetti

Dopo la diffusione della notizia della morte di Paolo Benedetti, i fan di The Voice Senior hanno condiviso sui social diversi pensieri a lui dedicati. Tutti hanno ricordato la sua voce e la sua grande gentilezza.