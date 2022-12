Lutto cittadino ad Alessandria nel giorno dei funerali dei 3 ragazzi morti, il sindaco Giorgio Abbonante lo ha proclamato in merito alla tragedia su strada di Cantalupo avvenuta in Piemonte durante lo scorso fine settimana.

Lo scopo è far sentire vicinanza alle inconsolabili famiglie colpite da questa tragedia. Ad Alessandria queste sono le ore del dolore assoluto e dello sgomento per i tre ragazzi morti nell’incidente avvenuto sabato notte.

Ragazzi morti, lutto cittadino ad Alessandria

E il sindaco Giorgio Abbonante ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali: “Ci stiamo già muovendo con gli uffici”. Poi il primo cittadino ha spiegato: “La tragedia di Cantalupo segna in modo indelebile la nostra comunità.

Non è il momento di soffermarsi sulle responsabilità, ma di stringere in un grande abbraccio le famiglie, le amiche e gli amici della giovanissima ragazza e dei ragazzi mancati nell’incidente della notte scorsa”. E ancora: “Ci affidiamo ai sanitari per i feriti, sperando di averli presto guariti tra noi. Certo: da quanto emerge dai primi rilievi la dinamica di questo incidente ci obbliga a richiamare tutti al rispetto del Codice della strada e alla guida in sicurezza”.

Annullata la conferenza stampa per Capodanno

Poi la chiosa mesta: “Siamo nel momento del lutto e del silenzio, pertanto riteniamo doveroso annullare la conferenza stampa per la presentazione degli eventi previsti per l’ultimo dell’anno e il Capodanno. A nome della giunta, dell’amministrazione e nostro personale, le più sentite condoglianze ai famigliari colpiti da questo indescrivibile dolore“.