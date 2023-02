Lutto nel mondo del giornalismo, morto Curzio Maltese: aveva 63 anni

Per anni è stato una firma de La Repubblica. A darne notizia il direttore del "Domani", Stefano Feltri.

Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con testate di prestigio, scrivendo per giornali quali La Repubblica, La Stampa o ancora La Gazzetta dello Sport.

Il giornalista Curzio Maltese è scomparso all’età di 63 anni. Ne ha dato notizia il direttore del “Domani”, Stefano Feltri con un post su Twitter.

Ci ha lasciati un grande giornalista, @curziomaltesetw , che abbiamo avuto il privilegio di avere su @DomaniGiornale. Pur provato dalla malattia, forte della sua passione civile e dell’amore della moglie Paola, si è impegnato fino all’ultimo per un paese più giusto pic.twitter.com/hTCPEOiUC3 — Stefano Feltri (@StefanoFeltri) February 26, 2023

Morto Curzio Maltese: il giornalista aveva 63 anni

Storica firma della testata “La Repubblica”, era nato nel 1959 a Milano, mentre è cresciuto a Sesto San Giovanni. Per il settimanale “Venerdì” sempre di Repubblica ha tenuto dal 1996 al 2021, la rubrica “Contromano”. Per il “Domani” è stato un editorialista. Ha anche ricoperto l’incarico di parlamentare in Europa sedendo tra le fila di “L’Altra Europa” negli anni 2014-2019.

Stefano Feltri: “Ci ha lasciati un grande giornalista”

Ezio Mauro, sempre su Twitter, gli ha dedicato un ultimo pensiero: “Ciao a Curzio Maltese, il giornalismo come talento e passione”.