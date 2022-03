Lutto in casa Microsoft: il figlio del CEO della società, Satya Nadella, è morto all’età di 26 anni. Il ragazzo era affetto da paralisi cerebrale.

Lutto in Microsoft, morto il figlio del CEO Satya Nadella: aveva 26 anni

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, sta vivendo un tragico lutto: il figlio Zain è deceduto all’età di soli 26 anni.

Il ragazzo era affetto da paralisi cerebrale sin dalla nascita: per questo motivo, Nadella aveva sempre dedicato particolare attenzione nel destinare supporto alle persone con disabilità. Il tema della disabilità, inoltre, è stato cruciale anche nel lavoro svolto a Microsoft che, negli anni, si è impegnata ad agevolare il percorso di intrattenimento videoludico per tutti coloro che sono affetti da malattie limitanti.

L’impegno di Nadella si è tradotto nella realizzazione di prodotti inclusivi e fruibili da tutti.

In Forza Horizon 5, ad esempio, è stato introdotto il linguaggio dei segni che consente ai non udenti di godere a pieno dell’esperienza di gioco. L’Xbox Adaptive Controller, invece, è stato concepito per andare incontro alle persone con difficoltà motorie.

Addio a Zain, figlio del CEO di Microsoft affetto da paralisi cerebrale

La notizia relativa alla prematura scomparsa del 26enne Zain è stata comunicata ai dirigenti di Microsoft dallo stesso CEO Satya Nadella, in carica dal 2014.

La società si è subito stretta intorno alla famiglia dell’amministratore delegato e ha manifestato il proprio cordoglio.

In seguito all’improvviso decesso del giovane, il CEO del Children’s Hospital, Jeff Sperring, ha affermato: “Zain verrà ricordato per i suoi gusti musicali eclettici, il suo sorriso solare e l’immensa gioia che ha portato alla sua famiglia e a tutte le persone che lo hanno amato”.