Lutto nel cinema: è morto Brad William Henke, l'attore di Lost

L’attore di Lost e Orange is the New Black, Brad William Henke, si è spento a 56 anni.

L’attore sarebbe morto nel sonno.

Brad William Henke è morto

Il mondo del cinema e della tv piangono Brad William Henke, celebre volto di Lost e Orange is the New Black. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del mondo e sembra che l’attore si sia spento nel sonno ma, al momento, non sono note le cause della morte. Henke aveva 56 anni e nel corso della sua carriera aveva recitato in tante serie tv di successo, come “Law & Order”, “Life on Mars”, “Shameless”, “Criminal Minds”, “Bones”, “Lost” e “The Office”.

Il suo manager ne ha annunciato la scomparsa scrivendo: “Brad era un uomo incredibilmente gentile di una energia gioiosa. Un attore di grande talento, amava far parte di questa comunità, lo abbiamo amato tanto. I nostri pensieri sono per sua moglie e la sua famiglia”.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi si sono riversati sulle pagine social dedicate all’attore piangendone la scompasa. Brad William Henke era sposato con Katelin Chesna Henke, anche lei attrice.

I due erano legati da moltissimi anni e non avevano avuto figli. La moglie dell’attore al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo grave lutto e in tanti sono in attesa di conoscere ulteriori notizie sulla scomparsa dell’attore.