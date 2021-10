Aveva 95 anni e debuttò a Venezia come mimo e ballerino: il cinema saluta l'attore Elio Pandolfi, voce di Stanlio nella pellicola dedicata al duo comico

È venuto a mancare nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 nella sua casa romana. L’attore Elio Pandolfi aveva 95 anni e iniziò la sua carriera nel mondo dell’arte dopo il diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica della Capitale.

Il suo esordio avvenne poi sul palco di Venezia nel 1948 come mimo-ballerino in un’opera di Milhaud e al Piccolo Teatro di Roma con Orazio Costa.

Elio Pandolfi (Roma, 17 giugno 1926 – Roma, 11 ottobre 2021) pic.twitter.com/BvPbcuiMxY — Rosario Sparti (@RosarioSparti) October 11, 2021

Approdò quindi in radio nel 1949, mentre dalla fine degli anni quaranta prese parte ad alcune trasmissioni di rivista, come “La Bisarca” di Garinei e Giovannini, “Briscola” e “Giringiro”. Luchino Visconti lo scelse inoltre per il ruolo del cantante castrato in L’impresario delle Smirne. Pandolfi è ricordato anche per aver doppiato Stanlio della coppia Laurel & Hardy, oltre ai personaggi disneyani di Paperino e Daffy Duck.

è morto a 95 anni Elio Pandolfi. Era geniale e sottovalutato.

«Non ho rimpianti né debiti ma vanto un credito nei confronti del cinema. Mi chiamavano sempre per fare le stesse parti e alla fine mi sono scocciato e ho detto basta. Un bel film da protagonista me lo sarei meritato». pic.twitter.com/bFmlrrUlTK — Francesco Canino (@fraversion) October 11, 2021

Fra gli attori più affezionati alla radio, Elio Pandolfi partecipò anche a Hollywood Party di Rai Radio 3, conducendo peraltro dal 2002 Di tanti palpiti. Negli anni successivi si è poi dedicato all’operetta e al teatro, mentre 2016 è stato premiato alla casa del Cinema di Roma con il Nastro d’Argento alla carriera. Molte sono le attestazioni di stima e di commiato apparse in queste ore sui social.