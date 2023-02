Lutto nel giornalismo, morto l’ex presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche Dario Gattafoni

Un drammatico lutto ha scosso il mondo del giornalismo italiano: è morto all’età di 70 anni il presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, Dario Gattafoni.

Il reporter ha presieduto l’Ordine dei giornalisti delle Marche dal 2011 al 2017.

“Ci ha lasciato un amico e un collega di grande valore”, ha scritto l’Ordine dei giornalisti delle Marche. “Ed è un momento triste per tutti noi del Consiglio. Ancora un lutto nella famiglia dei giornalisti marchigiani. Dario Gattafoni è scomparso oggi pomeriggio tra l’abbraccio della sua famiglia nella sua casa”.

Il decesso del cronista, quindi, si è verificato nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio all’interno della sua abitazione.

I funerali

Oltre a essere presidente dell’Odg delle Marche, Gattafoni era stato anche presidente nazionale della Commissione Giuridica e della commissione ricorsi nazionale.

“Stava lottando da tempo contro una grave malattia”, ha rivelato l’ordine marchigiano. “Ma rimasto sempre un punto di riferimento per tutti. La sua esperienza e la sua competenza sono state sempre preziose in ogni occasione.

Lo vogliamo immaginare ancora nella sede dell’Ordine alle prese con le carte per aiutare i colleghi. Ma anche in sella alla sua moto in una corsa infinita abbracciato dal vento”. I funerali del giornalista verranno celebrati alle ore 15:00 di mercoledì 22 febbraio nella chiesa di Santa Maria Apparente, a Civitanova Marche.