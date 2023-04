L'ex attaccante di Lecce ed Avellino Angelo Carella ha militato in Serie A e diversi anni in Serie B

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa del 73enne Angelo Carella. L’ex attaccante pugliese era stato uno dei protagonisti del pallone in Italia tra gli anni ’60 ed ’80: l’uomo era in cura da tempo per l’Alzheimer.

Lutto nel calcio: morto l’ex attaccante di Lecce e Avellino Angelo Carella

Angelo Carella avrebbe compiuto 74 anni da qui a poco, il prossimo 4 maggio, ma si è arreso alla malattia che lo aveva colpito tempo fa. L’ex attaccante di Serie A e Serie B italiana era da tanti anni in cura per l’Alzheimer ed è morto nella giornata di ieri a Bari. Il mondo del calcio lo ricorda con estremo affetto.

La carriera di Angelo Carella

Carella inizia la sua carriera nelle giovanili del Bari, poi con il passare degli anni, una volta entrato in prima squadra, aveva ottenuto anche una storica promozione in Serie A. In carriera ha militato anche nel Lecce, riuscendo nell’impresa di essere ammirato da entrambe le tifoserie più calde della Puglia, nell’Avellino e nel Catanzaro. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Angelo aveva inseguito il suo sogno di diventare un allenatore, tornando poi a Bari e mettendosi a disposizione del settore giovanile. Nel periodo in cui Carella era uno scopritore di talenti nel capoluogo pugliese, nelle giovanili del Bari esplodevano, tra gli altri, Antonio Cassano e Nicola Ventola.