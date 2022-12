Lutto nel mondo del calcio: è morto Pelé

É morto O Rey Pelé: l’icona del calcio ci lascia per sempre lasciando un vuoto incommensurabile in tutti i tifosi.

La leggenda brasiliana aveva 82 anni. Edson Arantes do Nascimento (questo il suo vero nome) è considerata una vera e propria icona della disciplina che rappresentava, assieme a un altro mostro sacro quale Diego Armando Maradona, morto nel 2020. Attivo tra gli anni ’50 e ’70, Pelè è entrato nell’Olimpo dei più grandi calciatori di tutti i tempi: fu infatti l’unico a vincere tre campionati del mondo per nazioni. Meglio lui o El pibe de oro? Difficile dirlo! Se tecnicamente Pelè lo superava sicuramente, Diego era di certo più tenace.

Morto Pelé: in quali squadre giocò?

Oltre alle tre coppe del mondo vinte tra il 1958 e il 1970, Pelé è ricordato per aver giocato in sole due squadre di club : Santos e Cosmo New York, nei suoi ultimi anni. Il resto del suo palmares è a dir poco invidiabile. Tra i suoi successi ricordiamo anche 10 campionati dello stato di San Paolo, 4 tornei Rio-San Paolo e 6 campionati brasiliani.

La lista continua ancora, ma ci fermiamo qui.

La rete contro la Svezia

Tra le sue imprese è d’obbligo menzionare il suo goal contro la Svezia nel 1958. Forse la più grande rete mai realizzata nella storia delle finali della coppa del mondo FIFA. In tutto, l’icona del calcio è ricordata per il suo incredibile numero di reti: 1281 in 1363 match!