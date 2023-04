Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex presidente Aldo Montagni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Aldo Montagni. L’ex presidente del Quarrata, commerciante di lavoro, ma con una grande passione per il pallone, si è spento nelle scorse ore all’età di 81 anni. Il ricordo commosso della figlia.

Lutto nel calcio, morto a 81 anni l’ex presidente Aldo Montagni

Montagni è ricordato per essere stato, nella prima metà degli anni ’70, tra i soci fondatori della nota azienda di Pistoia Utensilferramente Pistoiese, un’attività commerciale molto florida e aperta ancora oggi. Accanto al suo lavoro principale, Aldo aveva voluto dare un contributo alla sua passione più grande: il calcio. Per questo motivo era diventato presidente del Quarrata nel 1993, tenendo la squadra fino al 2007. L’uomo è scomparso nelle scorse ore, poche settimane prima di ragiungere il traguardo degli 82 anni.

Il ricordo affettuoso della figlia

“Mio padre ha sempre creduto nei valori dello sport, iniziando dal concetto di squadra. E lo ha sempre visto anche come uno strumento di realizzazione personale: si è sempre impegnato molto nello sport, a favore dei più giovani. Aveva una grande passione per il calcio in generale e per il Quarrata in particolare” – ricorda la figlia Carolina, che poi commenta così la possibilità che si istituisca un torneo in memoria di suo padre – “Si tratta di una decisione che non spetta ovviamente a me, ma ci farebbe sicuramente piacere. E sono certa che anche il babbo avrebbe apprezzato.”