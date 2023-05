Era diventata famosa con “Lo sguardo di Satana-Carrie”, riadattamento del romanzo di Stephen King ed è grave lutto nel mondo del cinema: è morta l’attrice Samantha Weinstein, aveva 28 anni. La giovanissima interprete canadese aveva contratto una grave forma di cancro alle ovaie e l’annuncio della scomparsa è straziante. Eccolo: “Sam è morta il 14 maggio alle 11:25 circondata dai suoi cari al Princess Margaret Hospital di Toronto“.

Morta l’attrice Samantha Weinstein

Samantha si era ammalata a 25 anni e della sua malattia diceva: “Avere il cancro è stata la cosa peggiore che potesse capitarmi, ma anche la migliore. Convivo con il cancro, ma sono anche tornata a vivere con i miei genitori perché il futuro è incerto”. E ancora: “Continuo a lavorare sulla carriera che sognavo come doppiatrice. Ho più amore nella mia vita e per me stessa di quanto mai potessi immaginare. Vedo ogni giorno come un dono”.

L’annuncio sull’account Instagram

La morte è stata annunciata sul profilo Instagram ufficiale dell’attrice: “Ciao dall’aldilà. Sam è morta il 14 maggio alle 11:25 circondata dai suoi cari al Princess Margaret Hospital di Toronto. Dopo due anni e mezzo di terapia contro il cancro e una vita in giro per il mondo, dando voce agli animali dei cartoni animati, facendo musica e conoscendo la vita più di quanto molte persone riusciranno a fare, è partita per la prossima avventura”. Dai media si scopre che lo scorso 29 ottobre Weinstein ha sposato il suo compagno Michael Knutson.

Le nozze con il suo amato Michael

E di lui diceva: “Ho sposato il mio migliore amico, il mio complice e l’amore della mia vita. È stato il giorno più bello in assoluto”. Samantha aveva anche recitato in Josephine nel film Big Girl, Reign, The stone angel, The Rocker – Il batterista nudo, Haunter e L’altra Grace.