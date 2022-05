Dagli esordi nel 1972 con Rossellini fino ai vermi giganti assassini del deserto Usa: lutto nel mondo del cinema, è morto Fred Ward: recitò in Tremors

Lutto nel mondo del cinema Usa e mondiale, è morto Fred Ward, attore molto versatile che recitò tra le altre nell’iconica pellicola Tremors con un giovane Kevin Bacon. L’attore aveva 79 anni e le cause del suo decesso non sono state ancora rese note dall’agente noto soprattutto per il suo ruolo da coprotagonista nel film Tremors del 1990 in cui assieme a Kevin Bacon lottava contro giganteschi vermi che si aggiravano nel sottosuolo del deserto dell’Arizona.

Morto Fred Ward: recitò in Tremors

La notizia della morte di Ward è stata data dal suo addetto stampa, che non ha specificato le cause della dipartita. L’attore era nato in California, a San Diego nel 1942 e prima di dedicarsi alla carriera di celluloide aveva trascorso tre anni nell’aeronautica militare degli Stati Uniti. I media informano che Ward fu anche un discreto pugile.

Gli esordi con Roberto Rossellini

Fred studiò recitazione a New York e a Roma ed ebbe il suo debutto proprio come attore nella miniserie televisiva L’età di Cosimo de’ Medici diretta da Roberto Rossellini nel 1972.

Poi arrivarono i ruoli di maggior rilievo al cinema: il primo fu nel film Fuga da Alcatraz, nel 1979. Negli anni successivi Fred Ward recitò anche in Uomini Veri del 1983, Il mio nome è Remo Williams del 1985 e in America oggi del 1993. Verso la fine della sua carriera ebbe anche un ruolo minore in televisione: fu nella seconda stagione della serie tv True Detective.