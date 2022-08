Lutto nel mondo della cucina, è morto lo chef Alastair Little

Negli anni '80 aveva scollegato la ristorazione dai rigidi schemi londinesi: lutto improvviso nel mondo della cucina, è morto lo chef Alastair Little

Lutto nel mondo della cucina del Regno Unito, è morto lo chef Alastair Little, considerato l’inventore del metodo moderno britannico le cui ricette erano molto popolari. In realtà Little era soprannominato il nonno della moderna cucina britannica. Personaggio di forte impronta televisiva ed autore di numerosi libri, Little è deceduto all’età di 72 anni dopo una vita interamente dedicata ai fornelli.

Aveva cominciato come cameriere, poi dopo la gavetta era diventato chef presso L’Escargot e Notting Hill. Il suo anno aureo era stato il 1985, quando aveva aperto il suo ristorante in Frith Street, a Soho. Con la sua partner di allora Kirsten Pedersen Little diede alla cucina un’impronta caratteristica in quegli anni, impronta che sarebbe diventata il marchio di fabbrica della ristorazione londinese: cucina a vista sulla sala, tavoli spogli, tovaglioli di carta e menu dinamico che cambiava due volte al giorno.

L’idea rivoluzionaria di cucina

Il sogno realizzato di Little era quello di un ristorante che fosse posto dove andare a mangiare dopo aver lavorato e non in cui recarsi dopo rigidi cerimoniali preparatori domestici. Le sue influenze avevano molto risentito della cucina continentale, in particolare dell’Italia di cui Little per le sue ricette amava in particolare l’olio d’oliva toscano.