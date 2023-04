Lutto nel mondo della letteratura: morta a 56 anni la scrittrice Ada D'Adamo

Per il suo libro "Come d'aria" era stata candidata al Premio Strega 2023. Ada D'Adamo lascia con la scomparsa il marito Alfredo e la figlia Daria: aveva 56 anni.

“Un pezzetto del nostro cuore se ne va con lei”, così la casa editrice Elliot che ha dato il suo ultimo saluto ad Ada D’Adamo, scrittrice e candidata al Premio Strega 2023, prematuramente scomparsa a 56 anni. Soffriva da tempo di una malattia. Ha lasciato il marito Alfredo e la figlia Daria.

Solo due giorni fa festeggiavamo la candidatura allo Strega del suo libro

Oggi piangiamo la sua scomparsa: Ada d’Adamo non c’è più. Se n’è andata stanotte circondata dai suoi affetti più cari. Un pezzetto del nostro cuore se ne va con lei — Elliot (@Elliotedizioni) April 1, 2023

Morta Ada D’Adamo, il messaggio di cordoglio della casa editrice

La casa editrice ha dato l’annuncio della morte della scrittrice qualche ora fa: “Siamo molto addolorati per la scomparsa della scrittrice Ada d’Adamo, che da pochi mesi aveva pubblicato con noi il suo meraviglioso “Come d’aria”. È difficile trovare le parole giuste, ci stringiamo forte ad Alfredo e a Daria, e a tutte le persone a lei care «Finirò col disciogliermi in te? Sono Ada. Sarò D’aria…»”

Il libro “Come d’aria” parla di una madre, Ada e della figlia, Daria. Il destino di quest’ultima – si legge dalla sinossi della casa editrice – “è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi”. La madre Ada, scopre di essere affetta da una malattia proprio sulla “soglia dei cinquant’anni”, un libro che ci racconta intrecci di vita quotidiana, ma anche momenti di gioia, tristezza e rabbia: “Le parole attraversano il tempo, in un costante intreccio tra passato e presente. Un racconto di straordinaria forza e verità, in cui ogni istante vissuto è offerto al lettore come dono”.

Ada D’Adamo: la biografia

Classe 1967, Ada D’Adamo è nata ad Ortona. Ha vissuto in seguito a Roma dove ha frequentato il Corso di Avviamento dell’Accademia Nazionale di Danza. Ha conseguito inoltre la laurea in lettere all’Università La Sapienza. Tra gli enti con i quali ha collaborato il Teatro di Roma, l’Ente Teatrale Italiano o ancora il Teatro Mercadante Stabile di Napoli.