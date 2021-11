Lutto nel mondo della moda: muore il designer e imprenditore Virgil Abloh. Aveva 41 anni

Il mondo della moda è in lutto. Virgil Abloh, noto designer e imprenditore si è spento all'età di 41 anni. Da tempo combatteva con un angiosarcoma.

Il mondo della moda è in lutto. Il noto designer e imprenditore Virgil Abloh si è spento a Los Angeles a soli 41 anni. Grande mente creativa, l’uomo negli anni ha stretto un sodalizio con il rapper Kanye West che conobbe durante gli anni dell’Università.

Da circa due anni e precisamente dal 2019, l’imprenditore lottava contro un angiosarcoma. Ad ogni modo, stando a quanto appreso, il suo stato di salute venne mantenuto nella più totale riservatezza. A dare la notizia la sua famiglia che, attraverso un post su Instagram, ha affidato parole piene di affetto.

Morto Virgil Abloh, una lunga carriera piena di successi

Designer, imprenditore, direttore artistico… Virgil Abloh ha avuto una carriera piena di successi. Noto per essere stato il fondatore dell’azienda di abbigliamento Off-White, brand di lusso con sede a Milano, Virgil negli anni è arrivato a instaurare una collaborazione con il rapper Kanye West che conobbe ai tempi dell’università dove si laureò in ingegneria civile.

Morto Virgil Abloh, nel 2018 divenne una delle 100 persone più influenti al mondo

Il coronamento della carriera lo ha raggiunto probabilmente nel 2018 quando la prestigiosa rivista Time lo scelse come una delle 100 persone più influenti al mondo. Sempre nello stesso anno è approdato nella nota casa di moda francese Louis Vuitton dove ha curato la direzione creativa della collezione uomo.

Grande visionario, Abloh era soprattutto amato dai millennial per via del suo stile “fresco” che da sempre contraddistingue lo “streetwear”. Ciò lo ha portato negli anni a confermarsi come una delle persone più brillanti nel mondo della moda.

Morto Virgil Abloh, il messaggio della famiglia

Le parole di addio al noto designer e stilista sono state date dalla sua famiglia che su Instagram ha scritto: “Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato Virgil Abloh, un padre, marito, figlio, fratello e amico terribilmente devoto […] per oltre due anni Virgil ha combattuto valorosamente una forma di cancro rara e aggressiva, l’angiosarcoma cardiaco. Ha scelto di sopportare la sua battaglia in privato sin dalla sua diagnosi nel 2019, sottoponendosi a numerosi trattamenti impegnativi, il tutto mentre guidava diverse istituzioni significative che abbracciano moda, arte e cultura. In tutto questo, la sua etica del lavoro, la curiosità infinita e l’ottimismo non hanno mai vacillato”.