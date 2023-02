Lutto nel mondo della musica: David Jolicoeur è morto a 54 anni, soffriva di insufficienza cardiaca

Morto a soli 54 anni David Jolicoeur, noto anche come "Trugoy the Dove" nel leggendario trio hip hop americano De La Soul.

David Jolicoeur è morto a 54 anni

Ad annunciare la tragica scomparsa sono i media locali. La rivista specializzata AllHipHop è stata la prima ad informare i fan del dramma, successivamente confermato da Rolling Stone e Pitchfork.

Soffriva di insufficienza cardiaca

Non sono ancora state rese note le cause del decesso, tuttavia sembra che l’artista, negli ultimi anni, soffrisse di insufficienza cardiaca.

Infatti, sembra che stesso lui avesse annunciato ciò per giustificare la difficoltà che aveva avuto per andare in tour con gli altri membri del trio, Posdnuos e Maseo.

Chi era David Jolicoeur?

David Jude Jolicoeur, noto anche con il nome d’arte Trugoy the Dove e Dave, era un rapper americano, produttore e un terzo del gruppo hip hop De La Soul. Jolicoeur era anche un membro del collettivo Spitkicker. Il noto gruppo si formò negli anni ’88 nel Long Island.

I tre artisti sono noti per le loro campionature elettriche, l’uso di giochi di parole e per la loro influenza nel mondo dell’hip hop alternativo.