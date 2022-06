Lutto nel mondo della musica: è morta Marina Marfoglia, amica di Renato Zero

Il mondo della musica piange l'attrice, ballerina e cantante Marina Marfoglia, scomparsa a 73 anni d'età.

Il mondo della musica italiana piange Marina Marfoglia, famosa cantante, attrice e ballerina che era stata legata a Mal e che da tempo era amica di Renato Zero.

Marina Marfoglia è morta

A 73 anni si è spenta Marina Marfoglia, la celebre attrice, ballerina e cantante romana che aveva cantato alcuni intramontabili successi (tra cui “Peppermint Hula Hoop” per Five Record, “Una vita con te”, “Roma pazzo pazzo amore” e, nel 1990, “Balliamo noi lambada”).

Al momento non è dato sapere quali siano state le cause della sua scomparsa, ma in queste ore in tanti stanno esprimendo via social il loro cordoglio per la sua scomparsa. Nel 2016 si era ritirata dalle scene e sembra che abbia combattuto a lungo contro una grave malattia.

La vita privata

L’artista era stata legata per oltre 16 anni al collega Mal, ma la relazione tra i due era naufragata inesorabilmente.

Altro volto noto a cui la cantante è stata a lungo legata (ma solo da una profonda amicizia) è stato Renato Zero, con cui ha condiviso gioie e dolori. I due si erano visti solo alcuni mesi fa quando il celebre cantante si era recato nella Valle del Turano per far visita alla sua storica amica. Al momento Renato Zero non ha proferito parola sulla scomparsa dell’artista.