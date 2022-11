Lutto nel mondo della musica, morto Wilko Johnson: il cantante aveva 75 anni

Wilko Johnson, cantante e chitarrista dei Dr.

Feelgood, è morto: l’artista aveva 75 anni. Non sono state rivelate le cause del decesso.

Il cantante e chitarrista Wilko Johnson si è spento all’età di 75 anni lunedì 21 novembre: la notizia della dipartita dell’artista, tuttavia, è stata comunicata in via ufficiale solo nella giornata di mercoledì 23. Da nove anni, lottava contro un tumore non operabile al pancreas.

Al momento, non sono ancora state rivelate le cause della morte di Johnson.

Il decesso dell’uomo, noto per aver militato nei Dr. Feelgood e conosciuto dai fan di Game Of Thrones per aver interpretato il personaggio di Ser Ilyn Payne nelle prime due stagioni della serie, è stato rivelato pubblicamente dalla famiglia attraverso i canali social dell’artista. “Questo è l’annuncio che non avremmo mai voluto fare, e lo facciamo con il cuore molto pesante: Wilko Johnson è morto.

Si è spento a casa lunedì 21 novembre. Vi ringraziamo per aver rispettato la privacy della famiglia in questo momento così triste. RIP Wilko Johnson”, si legge su Twitter.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family’s privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X

— Wilko Johnson (@wilkojohnson) November 23, 2022