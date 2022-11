Lutto nel mondo dello spettacolo, addio a Kevin Conroy: morto a 66 anni il doppiatore di Batman

Kevin Conroy è morto a 66 anni: l’artista era noto per aver prestato la voce al personaggio di Bruce Wayne/Batman, noto supereroe della DC Comics.

È morto all’età di 66 anni il doppiatore di Bruce Wayne/Batman Kevin Conroy: la notizia è stata diffusa sui social dalla collega dell’artista, Diane Pershing.

Lutto nel mondo dello spettacolo, addio a Kevin Conroy

Il doppiatore e attore Kevin Conroy si è spento all’età di 66 anni.

L’artista ero noto soprattutto per aver prestato la voce al personaggio di Bruce Wayne/Batman nella fortunata serie animata Batman: The Animated Series andata in onda tra il 1992 e il 1995.

La notizia è stata annunciata da Diane Pershing, doppiatrice di Poison Ivy in Batman: The Animated Series, tramite la condivisione di un post su Facebook. “Una notizia molto triste: la nostra amata voce di Batman, Kevin Conroy, è morta ieri.

Era malato da un po’ di tempo, ma ha dedicato molto tempo alle convention, per la gioia di tutti i suoi fan. Mancherà moltissimo non solo al cast della serie, ma anche alla sua legione di fan in tutto il mondo. Qui sotto ci sono le foto di Kevin con Loren Lester, che interpreta Robin, un’altra con me e Tara Strong, che ha doppiato negli ultimi episodi dei cartoni animati di Batman.

E infine, una di me e Kevin di fronte al grande pubblico che avevamo quando facevamo i nostri panel. RIP, amico”, ha scritto.

Morto a 66 anni il doppiatore di Batman

Kevin Conroy non si è limitato a doppiare il personaggio di Bruce Wayne/Batman solo in Barman: The Animated Series (1992-1995) ma ha prestato la voce al cavaliere oscuro anche in The New Batman Adventures (1997–1999), Batman Beyond (1999–2001), Justice League (2001–2004), Justice League Unlimited (2004–2006) e nel film per il cinema Batman: Mask of the Phantasm (1993).

Inoltre, ha collaborato alla realizzazione di lungometraggi home video come Batman & Mr. Freeze: SubZero (1998), Batman Beyond: Return of the Joker (2000), Batman: Mystery of the Batwoman (2003).

Infine, ha doppiato anche dei DC Universe Animated Original Movies. È il caso di Batman: Gotham Knight (2008), Superman/Batman: Public Enemies (2009), Superman/Batman: Apocalypse (2010), Justice League: Doom (2012), Justice League: The Flashpoint Paradox (2013), Batman: Assault on Arkham (2014), Batman: The Killing Joke (2016) e Justice League vs. the Fatal Five (2019).

La performance di Conroy è stata apprezzata al punto da fargli assumere anche il ruolo di doppiatore in videogiochi come Arkham Knight e Arkham City.

Il doppiatore, poi, ha avuto anche l’opportunità di interpretare Bruce Wayne in Terra-99 in occasione dell’episodio di Batwoman andato in onda per il crossover Crisis on Infinite Earths.