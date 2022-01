Lutto nel mondo scientifico, morto Salvatore Califano: fondatore e direttore del Lens

Il chimico e fisico Salvatore Califano è morto all’età di 90 anni: lo scienziato è stato il fondatore e direttore del Lens dell’Università di Firenze.

Il chimico e fisico Salvatore Califano è deceduto all’età di 90 anni: lo scienziato è stato il fondatore e direttore del Laboratorio Europeo di Spettroscopie non lineari (Lens) dell’Università di Firenze.

Lo scienziato, nato a Napoli il 21 giugno 1931, si era laureato in Chimica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1953 e, successivamente, aveva fondato ed era diventato direttore del Laboratorio Europeo di Spettroscopie non lineari (Lens) dell’Università di Firenze.

Morto Salvatore Califano: carriera

Nel corso della sua carriera, Salvatore Califano è stato socio di numerose società e accademie come dell’Accademia Nazionale dei Lincei, della Società Italiana di chimica, dell’Accademia Europea, l’Accademia delle Scienze di Torino o, ancora, l’Accademia La Colombaria. Inoltre, ha organizzato e diretto differenti scuole come la Nato o la Sif, ha tenuto congressi internazionali e ha fatto parte del comitato internazionale della Max Planck Gesellschaft collaborando al programma Minerva (Germania-Israele) in Laser-matter interaction.

Lo scienziato è stato anche membro della sezione Physical and Biophysical Chemistry dello Iupac tra il 2002 e il 2005 e del consiglio scientifico di numerosi laboratori dislocati in contesto internazionale.

Nel 1999, ha ricevuto il Premio Alexander von Humboldt; nel 2000, la Medaglia d’Oro dell’Università di Bologna; nel 2001, la Medaglia d’Oro del Ministero delle Università e della Ricerca; nel 2002, la Medaglia Bonino della Sic.

Morto Salvatore Califano: attività scientifica

I campi di ricerca ai quali Salvatore Califano si è dedicato in qualità di scienziato hanno riguardato gli ambiti disciplinari della spettroscopia molecolare, i tempi di vita dei fononi, la dinamica reticolare di cristalli molecolari, la chimica fisica dello stato solido, la dinamica molecolare e i processi non lineari.

Negli anni, Califano ha divulgato la sua attività scientifica attraverso la pubblicazione di oltre 130 articoli scientifici ed è autore del testo Vibration States, del 1976; di Lattice Dynamics of Molecular Crystal, redatto nel 1981 in collaborazione con Vincenzo Schettino e Natale Leto; di La storia della chimica, Bollati Boringhieri, 2010 e 2012; di La storia dell’alchimia, Firenza University Press, 2016; e della biografia Albert Einstein, Edizioni Clichy, 2016.