Gianni Pavan, stimato professore di bioacustica all’Università di Pavia è morto in un incidente stradale, dopo essersi schiantato contro un tir.

Nel pomeriggio di venerdì 26 maggio è morto presso l’ospedale San Gerardo di Monza il professore universitario Gianni Pavan.

Il 62enne docente di bioacustica all’Università di Pavia era rimasto coinvolto in un incidente a Casteggio, nel Pavese: alla guida della sua macchina si era schiantato contro un tir. Immediato l’intervento del 118 che lo hanno trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove dopo qualche ora è venuto a mancare.

Il ricordo del rettore

La scomparsa di Pavan ha scatenato moltissimi commenti di affetto e profonda commozione da parte di studenti, amici e colleghi, tra i quali il rettore dell’Ateneo, Francesco Svelto che così lo ricorda:

“La prematura e tragica scomparsa del professor Gianni Pavan mi addolora molto, sia come rettore dell’Università di Pavia, sia a livello personale. Gianni Pavan era un ricercatore brillante e appassionato nell’ambito della bioacustica marina. Era un uomo mite e gentile, profondamente legato alla nostra Università.

Per tutti noi è una grave perdita. Siamo vicini con affetto alla moglie e ai tre figli“, così conclude il rettore dell’Università di Pavia.