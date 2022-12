Laurent Fellon, padre del pilota francese Lorenzo Fellon ed ex manager di Johann Zarco, è morto dopo aver lottato a lungo contro il cancro.

A comunicarlo è stato il figlio dell’uomo che ha postato un toccante messaggio sui suoi profili social.

Lutto nel motomondiale, morto Laurent Fellon: era malato di cancro

Il mondo del motomondiale è in lutto dopo aver appreso dall’improvviso decesso di Laurent Fellon, padre della giovane promessa del motociclismo transalpino e pilota in Moto3 Lorenzo Fellon. L’umo è stato anche manager di Johann Zarco.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, Fellon si è spendo dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro.

Il messaggio del figlio Lorenzo sui social

In seguito alla diffusione della notizia della morte di Lauren Fellon, suo figlio Lorenzo ha deciso di postare un messaggio di addio sui suoi canali social per ricordare il padre.

“È con enorme tristezza che vi annuncio la scomparsa di mio padre, dopo che negli ultimi mesi ha dovuto lottare duramente contro il cancro”, ha scritto il giovane pilota francese. “Non trovo le parole per descrivere la tristezza che provo in questo momento, ma so che lui sarà sempre con me.

Ciao papà, continuerò a correre e lottare per te e per noi”, ha concluso.