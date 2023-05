Uno schianto improvviso che ha portato un grave lutto nell’Aeronautica Militare: è morto il generale Roberto De Micco. Da quanto si apprende l’alto ufficiale dell’Arma Azzurra è stato vittima di un terribile incidente stradale in provincia di Caserta. I media campani spiegano che il generale Roberto De Micco, già comandante del 9° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise, era residente a Cancello ed Arnone.

È morto il generale Roberto De Micco

E i messaggi si sincero cordoglio per la tragica scomparsa del militare sono comparsi in gran numero sui social appena di è diffusa la notizia del decessi. Una nota dell’associazione Arma Aeronautica sezione di Santa Maria Capua Vetere spiega: “Apprendiamo, con grande dispiacere, che in un tragico incidente stradale, nel pomeriggio di ieri, è venuto a mancare all’affetto dei Suoi cari e della nostra Grazie Famiglia Azzurra, il Generale Roberto De Micco. I Soci e Socie si stringono al dolore della Famiglia”. Ed un commilitone ufficiale ha scritto invece: “Ciao Comandante, grande gentiluomo e persona perbene”.

“Grande pilota, grande uomo e professionista”

Un altro post riassume la carriera del defunto: “Sono sinceramente sconvolto per la tragica morte in un incidente stradale nell’alto Casertano del Gen. Pilota Roberto De Micco. Aveva comandato il IX Stormo di Grazzanise; e prima ancora l’Aeroporto Militare ‘Ugo Niutta’ di Capodichino. Fu in questa sede che nacque tra noi una grande Amicizia, sempre viva, anche quando andò a Comandare all’Aeroporto di Grazzanise, per il quale si è sempre speso al fine di realizzare un grande Aeroporto Civile Intercontinentale”. E in chiosa: “Grande pilota; grande uomo; grande professionista”.