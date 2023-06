L’atletica mondiale piange la scomparsa di Jim Hines, il primo uomo a correre i 100 metri sotto i 10 secondi. Aveva 76 anni.

Il record nel 1968

Lo statunitense è stato il primo a infrangere la solida – almeno prima di lui – barriera dei dieci secondi, registrando un cronometraggio manuale di 9,9 secondi ai campionati nazionali di atletica leggera degli Stati Uniti del 1968, necessari per le qualificazioni per la squadra americana ai Giochi Olimpici di Città del Messico. Qui segnò di nuovo un 9,9 durante la finale, registrato poi elettronicamente in 9,95 secondi: conquistò l’oro e, con questo secondo risultato, diventò il primo uomo a scendere sotto i 10 secondi anche nel cronometraggio elettronico.

Jim Hines, una carriera d’acciaio

Nato in Arkansas e cresciuto a Oakland, in California, Jim Hines era un predestinato. Ha fatto parte della staffetta statunitense 4×100 metri, vincendo l’oro con un record mondiale di 38,24″ a Città del Messico. Il 9,95 di Hines è resistito ben quindici lunghi anni, diventando così il più lungo record mondiale sui 100 metri nell’era del cronometraggio elettronico. Appassionato giocatore di baseball, Hines ha giocato anche a football americano e, ritiratosi dall’atletica leggera al termine delle Olimpiadi di Città del Messico, è passato alla NFL, dove ha giocato per due anni prima coi Miami Dolphins e poi coi Kansas City Chiefs.