Lutto nella Formula 1: è morto a 78 anni il fondatore di Red Bull Dietrich Mateschitz

Aveva 78 anni e fu l'artefice dell'impero Red Bull. Dietrich Mateschitz è morto lasciando un gran dolore per tutti gli appassionati di F1 e non solo.

Il Gran Premio degli USA di Formula 1 è stato segnato dalla notizia più triste. Il fondatore di Red Bull Dietrich Mateschitz è morto a 78 anni: “Siamo molto rattristati nell’aver saputo della morte di Dietrich Mateschitz. Il co-fondatore della Red Bull ha dato un indimenticabile contributo alla Formula 1 e ci ha lasciato una grande eredità”, è quanto ha scritto su Twitter la stessa Formula 1 che ha annunciato la sua scomparsa.

We are saddened to hear of the death of Dietrich Mateschitz

The co-founder of Red Bull made an unforgettable contribution to F1, and leaves a lasting legacy pic.twitter.com/ZuBxwY5CzS

