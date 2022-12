Lutto nella politica, è morto Franco Frattini: aveva 65 anni

Vigilia di Natale amara per il mondo della politica.

Che deve fare i conti con un gravissimo lutto: è morto a 65 anni il presidente del consiglio di Stato Franco Frattini, più volte ministro della Repubblica ed esponente di Forza Italia. Secondo quanto si apprende il decesso è sopraggiunto al Policlinico Gemelli di Roma, dove da qualche tempo si trovava ricoverato.

Nell’ultimo governo presieduto da Berlusconi, nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2011, Frattini aveva ricoperto la carica di ministro degli Esteri.

Ma, sempre al fianco del Cavaliere, era stato in precedenza a capo della diplomazia italiana tra il 2002 ed il 2004 ed ancor prima ministro della funzione pubblica nel governo di Lamberto Dini. Tra gli altri incarichi ricoperti quello, tra il 204 ed il 2008, di commissario europeo sotto la presidenza di Josè Manuel Barroso. Era stato eletto deputato nelle liste di Forza Italia nel 1996 mentre nel 2008 era stato eletto deputato per il Pdl.

Era presidente del Consiglio di Stato dallo scorso 14 gennaio.

Frattini, molti i messaggi di cordoglio

Sono già decine i messaggi di cordoglio rivolti alla sua famiglia e provenienti dall’intero mondo della politica, sconvolta per la scomparsa di un esponente di rilievo. Giancarlo Innocenzi Botti, ex presidente di Invitalia e sottosegretario di Stato alle Comunicazioni nel governo Berlusconi II, è stato tra i primi ad annunciare la scomparsa di Frattini scrivendo: “Franco Frattini non e’ piu’ con noi.

Il Paese perde un grand’uomo, un grand commis di stato, un uomo che ha servito le istituzioni con capacità, professionalità ed onore. Io perdo un fratello. Ho condiviso con lui una parte importante della mia vita. Mi onoro di averlo convinto a far parte della famiglia di Forza Italia e di essergli stato a fianco per molto tempo. Dio lo accolga con tutti gli onori che merita. Noi lo terremo sempre nel nostro cuore”.

Anche il ministro Crosetto ha espresso poco fa il suo dolore per la scomparsa di Frattini: “Addio Franco. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell’anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e straordinaria”.

In una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti ha dichiarato: “Profondo dolore e sgomento per la scomparsa di Franco Frattini, presidente del consiglio di Stato ed ex ministro dei governi Berlusconi. Persona perbene e grande politico, sempre al servizio degli italiani. Condoglianze di cuore alla famiglia, a nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. Riposa in pace Franco”. “Cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini, uomo per bene, politico acuto e leale servitore dello Stato. Sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari tutti in questo momento di dolore”. Lo ha dichiarato nella serata del 24 dicembre il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.