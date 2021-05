Lutto nelle radio romane: morto lo speaker radiofonico Vanni Maddalon

Lutto nelle radio romane che piangono la scomparsa dello speaker Vanni Maddalon. Molti i messaggi di cordoglio sui social.

“Non si è mai pronti alla dipartita di un collega stimato e preparato. Piangiamo la scomparsa di Vanni Maddalon, voce storica e inconfondibile della radiofonia romana e laziale”, queste le parole del direttore di Radio Roma Claudio Micalizio che sui social ha voluto dedicare un ultimo speciale saluto allo speaker radiofonico Vanni Maddalon storica voce di alcune delle principali radio romane tra cui Radio Città aperta, Radio kaos, Radio Italia Anni ’60, Radio Notte e non ultima Radio Roma.

Una carriera quella del noto speaker che ha attraversato tre decenni durante i quali ha tenuto compagnia a migliaia di cittadini romani.

Scomparso sabato 8 maggio, i funerali si sono tenuti lunedì 10 maggio presso la chiesa di Gesù Maestro a Torlupara di Fontenuova.

Morto Vanni Maddalon – la carriera

Da Radio Roma, passando per Radio Città Aperta, a Radio Voi, la carriera da speaker di Vanni Maddalon ha attraversato 3 decadi rimanendo una delle voci più conosciute nel panorama radiofonico romano.

In particolare Vanni Maddalon è stato speaker di Radio Spazio Aperto dove ha affiancato lo speaker Guido De Angelis. Tra le esperienze di Maddalon anche “Radio Notte” e Radio Voi, della quale è stato speaker negli anni ’90 insieme a Michele Plastino. “La radio è una magia, è davvero la macchina dei sogni”, il suo motto.

Morto Vanni Maddalon – il cordoglio della compagna

Particolarmente sentito, il post di cordoglio sui social della compagna e collega Alessandra Paparelli con la quale su Radio Roma ha condotto la rubrica “Radio Roma Magazine”.

“Oggi e domani sarò in onda, con il cuore gonfio di dolore ma devo esserci, per rispetto a Vanni nel luogo che gli era più caro al mondo, la Radio. Ed è il luogo migliore per omaggiarlo e rendergli onore. La radio è la sua casa, il luogo a lui caro, la sua felicità, gioia, lavoro, passione”, le parole emozionate della speaker.

Morto Vanni Maddalon – il saluto di Claudio Micalizio

Il direttore di Radio Roma, Claudio Micalizio nella sua nota pubblicata sui soclal ha voluto ricordare come lo speaker Vanni Maddalon fosse un “collega stimato e preparato” aggiungendo inoltre che: “Non sono certo io a dover dire che cosa Vanni abbia rappresentato per l’FM capitolino, in quante radio e per quanto tempo abbia trasmesso e quali grandi meriti e successi gli vengano riconosciuti da quanti – colleghi ed editori ma anche semplici ascoltatori – hanno avuto modo di apprezzarne il talento, la professionalità ma anche le grandi doti umane”.