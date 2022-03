Lutto nello sport ucraino, muore il campione di arti marziali Yegor Birkun: era nel battaglione Azov

Il campione di arti marziali Yegor Birkun è stato ucciso a Mariupol. Il giovane atleta combatteva nel battaglione Azov.

Il conflitto in Ucraina ha mostrato in queste ultime settimane uno dei suoi volti più drammatici ossia quello dei moltissimi giovani che hanno perso prematuramente la vita. Uno degli ultimi in ordine di tempo porta il nome di Yegor Birkun campione di arti marziali ucraino che è stato ucciso a Mariupol.

A darne notizia è stata la Federazione di arti marziali ucraina in un comunicato pubblicato su Facebook.



Morto l’atleta Yegor Birkun

La scomparsa del campione di arti marziali è stata resa, se possibile ancora più drammatica se si pensa che, proprio nella giornata di giovedì 24 marzo, avrebbe dovuto partecipare con la squadra nazionale ai Campionati del Mondo.

Invece la sua sorte come quella di altri cittadini ucraini è cambiata per sempre con lo scoppio del conflitto. Stando a quanto riportano i media locali, Birkun ha prestato servizio nel battaglione Azov, infine la sua morte che ha scosso un intero Paese.

Gli ultimi saluti sui social

Nel frattempo sono state molte le persone che sui social hanno voluto dargli un ultimo saluto come l’allenatore Sergey Sukhinenko che del campione ucraino ha detto: “Yegor era mio studente, impegnato nella lotta greco-romana.

Lui vivrà sempre nei nostri cuori, vivrà con noi, nella nostra memoria”.

Al lungo moto di saluti si è unita anche la stessa Federazione ucraina di arti marziali che ha ricordato Yegor così: “Il membro della squadra nazionale Ufmma dell’Ucraina Yegor Birkun è morto difendendo Mariupol. Coraggioso, forte, leale. Eterna memoria dell’eroe”.